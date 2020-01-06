حركة مناولة واسعة لتفريغ شحنات السكر و القمح و الجازولين بميناء بورتسودان

التاريخ: 06-يناير-2020
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تشهد أرصفة الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان حركة مناولة واسعة هذه الأيام لتفريغ شحنات السكر والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي والبضائع العامة التي وصلت إلى الموانئ في منظومة التجارة الخارجية للبلاد .
وتتواصل بأرصفة الميناء الشمالي -حسب سونا – عمليات تفريغ (80192) طن من السكر و(56) ألف طناً من القمح و(26300) طن من السماد بالإضافة لتفريغ (46240) طن من الذرة (دعم) للسودان.
فيما تشهد أرصفة الميناء الجنوبي مناولة حاويات الصادر والوارد من وإلى ظهر ثلاث سفن (ناقلات حاويات)، كما بدأت اجراءات التخليص لاستقبال سفينة تحمل (25082) طن من السكر واستقبال أثنين من ناقلات النفط تحملان (89608) طن متري من الجازولين بالإضافة إلى استقبال أثنين من سفن نقل الحاويات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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