الهجرة غير الشرعية تعوق حصر المغتربين السودانيين

التاريخ: 06-يناير-2020
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أوضح الدكتور حسن بابكر مدير الإدارة المالية أوضح أن الهجرة غير الشرعية من أكبر المعوقات التي تواجة حصر المغتربين ومن جانبه أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بالإنابة الدكتور عبدالرحمن سيداحمد اهتمام الجهاز بحصر وإحصاء السودانيين بالخارج لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة تساعد في تنفيذ المشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المغتربين بعلم ودراية.
وقال سيد أحمد لدى مخاطبته ورشة مشروع حصر وإحصاء السودانيين بالخارج – وفق سونا – قال إنه لابد من إقامة مؤتمر جامع من أجل توزيع المهام وتحديد الآليات والخطط التي تسهم في انجاح إحصاء المغتربين الأمر الذي يحتم ضرورة التكافل وتبادل المعلومات والآراء بين الجهات المختصة للوصول إلى بيانات حقيقية للوجود السوداني بالخارح من أجل التخطيط السليم والتجويد في هذا الخصوص.
من جانبه أكد ممثل الجهاز المركزي للإحصاء التاج عوض دعمه لمشروع حصر السودانيين بالخارج مؤكداً على أهمية ذلك في توزيع الخدمات ومعرفة احتياجات وثقل وتواجد السودانيبن بالخارج والإستفادة من إمكانياتهم العلمية والمعرفية للنهوض بالوطن مشيراً إلى أن الدول اتجهت إلى الاستثمار والإستفادة من الهجرة في نقل المعرفة فكرياً وعلمياً.
وقال الدكتور حسن بابكر مدير الإدارة المالية لابد من إعادة النظر في آليات الحصر والإحصاء وإنشاء آليات جديدة تواكب التطورات وتستوعب المتغيرات مشيراً إلى أن حصر السودانيين بالخارج يسهم فى بناء استراتيجية قومية للهجرة مبيناً وجود مشروع قديم للإحصاء بجهاز المغتربين منوهاً إلى أن هناك تحديات أدت إلى عدم نجاحه مرتبطة بالدول المضيفة وأسباب سياسية ، لافتاً إلى أن الاحصائيات تقدر السودانيين بالخارج بنحو 6 مليون لكنها غير دقيقة داعياً إلى الاستفادة من الهجرة وربطها بالقضايا القومية.
وقدمت خلال الورشة أوراق عمل حول أهمية حصر وإحصاء السودانيين بالخارج فى ظل التحديات الاقتصادية والإدارية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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