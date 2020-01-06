تأجيل جديد من اتحاد الكرة لحسم عمومية المريخ

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السودان أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد الجلسة الثالثة من إجتماعه الدوري رقم (15) ظهر يوم الخميس 30 يناير 2020م ، في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في

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الخرطوم2، وذلك برئاسة البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس الإدارة واللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول للرئيس، والنواب وأعضاء مجلس الإدارة، هذا وسيتم النظر من خلال الجلسة في عدد من الأجندة يتقدمها

النظر في متبقى تقارير اللجان.

وبحسب صحيفة اليوم التالي إجازة لائحتي المالية والحوكمة، والتوصية المقدمة من اللجنة القانونية وشئون الأعضاء بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ التي انعقدت 19 أكتوبر الماضي، يذكر أن الجلسة الأولى والثانية من إجتماع المجلس انعقدتا يومي الاثنين والثلاثاء (23) و (24) ديسمبر الماضي بالعام 2019م .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)