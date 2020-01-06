تيار المستقلين الأحرار يشيدون بانسجام حميدتي وحمدوك

وصف الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الاختراق الذي حققته اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع بمدينة الجنينة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالناجح والمثمر لجهة مساهمته في إعادة الأوضاع في ولاية غرب دارفور إلى طبيعتها.

Advertisements

وأوضح الطويل في تصريح لسونا أن هذا النجاح ماكان له أن يتحقق لولا حكمة وحنكة رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومعرفته الدقيقة بحقائق الوضع في دارفور بصفة عامة وولاية غرب دارفور على وجه الخصوص مشيراً إلى التناغم والانسجام بين دقلو و د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وإنعكاس ذلك على عملهما في اللجنة وهو ما قاد إلى تحقيق نتائج إيجابية في حل هذه المشكلة خاصة وأن الحكومة الانتقالية تعطي قضايا السلام والأمن أولوية قصوى باعتبار أن السلام والاستقرار هو قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار إن التزام اللجنة العليا بمبدأ الحياد والشفافية ومخاطبة الأسباب الرئيسية للأحداث كان له القدح المعلا في الوصول إلى هذه النتائج المثمرة مشيداً باستجابة المجتمع الأهلي في ولاية غرب دارفور لنداء التصالح والسلم الإجتماعي وتفاعلهم الايجابي مع طرح اللجنة العليا لمعالجة أحداث الجنينة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو داعياً إلى ضرورة الالتفاف حول ممسكات الوحدة الوطنية خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف حتى تتمكن من عبور الفترة الإنتقالية بكل أمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)