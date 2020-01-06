مدني عباس يدلي بشهادته للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة

فجر وزير الصناعة والقيادي بقوي الحرية والتغيير مدني عباس مدني مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن ذهابه للجنة التحقيق في فض الاعتصام التي يترأسها نبيل أديب وادلائه بشهادته حول فض الاعتصام .

وذكر الوزير اليوم أنه كان حاضراً ليلة فض الاعتصام ،وتحفظ عن الخوض في تفاصيل ما أدلي به باعتبار ان القضية لاتزال رهن التقصي.

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وبحسب صحيفة “المجهر” أكد مدني أن ما يثار عن فتح القيادة العامة من قبل قيادات عسكرية امام المتظاهرين نهار السادس من أبريل ليس صحيحاً.

قاطعاً أن العسكريين تراجعوا تحت الضغط الشعبي الكبير باعتبار أن الأعداد التي تحركت نحو القيادة العامة كانت كبيرة جداً وشكلت ضغطاً على العسكريين، لافتاً إلى أن ما يقال عن دور لعبه مدير جهاز الامن السابق صلاح قوش في الانتفاضة غير صحيح، وقال ربما يريد قوش أن يلعب دوراً في المستقبل، ولكن الآن الشعب السوداني لن يرضى باي عودة لقيادات النظام السابق .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)