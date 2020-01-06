غندور: ما بثّـته قناة (العربية) مَنشورٌ ومُذاعٌ ومَعلومٌ للكثيرين وليس أسراراً

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بروفيسور إبراهيم غندور ،إنّ مُعظم ما تم بثّه من حلقات في قناة العربية بعنوان الأسرار الكبرى لدولة الأخوان في السودان، مَنشورٌ ومُذاعٌ ومَعلومٌ لدى الكثيرين وليس أسراراً.

وأوضح غندور على منشور بصفحته الرسمية بالفيس بوك: (بخصوص ما أشارت إليه بعض القنوات الفضائية بأنه أسرار خطيرة، ومعظم ذلك منشور ومذاع ومعلوم للكثيرين من المهتمين بالشأن العام في بلادنا، تم فيه انتقاء وابتسار مخل بالمعنى والسياق العام الذي ورد فيه من ربط ما هو متفرق وتفريق ما هو متصل على اختلاف الزمان والمناسبة).

وقال إن الحلقات ، تُشكل إضافة للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من حيث منهج الشورى والمراجعات الجريئة بغرض التصحيح والإصلاح.

وشدد غندور على أنه لا توجد أسرار في مؤتمرات ومداولات الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وأكد أنها معروفة لكل القيادات السياسية بالبلاد، وقال معظمها يبث على القنوات مباشرة او يسمح لمجموعات من الصحفيين ووسائل الإعلام للحضور والتغطية الإعلامية.

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وبحسب الصيحة أوضح أن ما أكتشفه العامة حالياً هو أجزاء من المداولات والجلسات التي تسبق قيام المؤتمرات التي يتم فيها النقاش على المكشوف لكافة العضوية والقيادة ويدلي كل منهم بما يراه بكل حرية وديمقراطية داخل الأجهزة التنظيمية في الحركة والحزب قبل حسم القرار بالشورى.

وأضاف غندور: (هذه الحلقات هي إضافة لنا من حيث منهج الشورى والمراجعات الجريئة بغرض التصحيح والإصلاح).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)