تشكيل لجنة للمفصولين تعسفياً بالولاية الشمالية

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قراراً قضى بتشكيل اللجنة العليا للنظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية منذ العام 1989م وحتى شهر ديسمبر من العام 2018م برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد ومدير عام وزارة التربية والتوجيه رئيساً مناوباً وعضوية آخرين ومدير عام ديوان شئون الخدمة بالولاية عضواً ومقرراً.

وبحسب سونا حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، المتمثلة في حصر واستلام طلبات المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية من يونيو 1989م وحتى ديسمبر 2018م بالولاية الشمالية والالتزام بالاستمارة المرفقة وملئها حسب البيانات المطلوبة والتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة بالاستمارات ومراجعتها مع الجهات ذات الصلة وتشكيل لجان فرعية مماثلة بالمحليات وكذلك تخصيص ميزانية للجنة والتوصية بمعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً بالخدمة المدنية وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً وأن تقوم برفع تقريرها لوالي الولاية الشمالية المكلف خلال شهرين من تاريخه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)