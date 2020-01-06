الكاردينال يعيد بشة لتدريبات الهلال (الطوارئ لليتوال )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفع الهلال من درجة تحضيراته لمواجهة ضيفه النجم الساحلي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث أجرى مساء أمس تجربة ودية مع فريق القوة الجوية، بطل دوري المؤسسات العسكرية، أشرك فيها المدرب المصري حمادة صدقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة النجم الساحلي، وسيؤدي الفريق تدريباً مساء اليوم على ملعبه بأم درمان بمشاركة اللاعبين تحت إشراف الطاقم الفني، في الوقت الذي اخضع فيه مدرب الأحمال التونسي، معاذ هراوي الرباعي (عبد اللطيف بوي، بشة الصغير، عمار الدمازين وجمال سالم) إلى تدريبات خاصة قبل التجربة الودية أمس من أجل رفع مخزونهما البدني وسيشاركون في تدريب اليوم بصورة عادية وقرر الجهاز الفني انتظام اللاعبين في معسكر مقفول غداً الإثنين بفندق الجوهرة الزرقاء، ويستمر حتى موعد المباراة. وفي سياق نفسه عاد لاعب الوسط الشاب بشة الصغير للتدريبات بعد الاتصال الذي اجراه معه رئيس النادي أشرف الكاردينال، بعد غياب اللاعب عن التدريبات السابقة بسبب عدم استلام مستحقاته القديمة رغم تجديد عقده مع الهلال لثلاث سنوات قادمة، والتزم له الكاردينال بتسليمه متأخراته قبل مباراة النجم الساحلي. إلى ذلك استجاب الكاردينال لرغبة اللاعبين وقرر تسليمهم حافز مباراة النجم الساحلي كاملاً وهي 1000 دولار لكل لاعب بدلاً عن 500 دولار وذلك بعد الاجتماع الذي عقده معهم أمس الأول بفندق الجوهرة الزرقاء وطالبهم بمواصلة القتال وتحقيق الفوز على الليتوال في مباراة السبت، مشيداً بأدائهم في رادس وتغزل في أطهر الطاهر وأشاد بهدفه الذي هز به شباك النجم، وقال للاعبين إن كل أهل الهلال خلفكم في خندق واحد وعليكم أن تكونوا في الموعد.