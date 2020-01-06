صاحب الـ77 مليار دولار يتسوق لشراء تلفزيون في التخفيضات..!

الخليج 365 :

يصنف مؤسس موقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، على أنه واحد من أغنى الأغنياء في العالم بثروة تصل إلى 77 مليار دولار، إلا أن ذلك لا يمنعه من التمتع بثروته بطريقة اقتصادية، والتسوق في موسم الأعياد حين تسود وبشكل كبير عروض التخفيضات. شوهد زوكربيرغ مع زوجته وهو يتسوق في متجر كوستكو خلال فترة الأعياد لشراء تلفزيون بسعر منخفض. صاحب الـ35 عاما شوهد في 10 ديسمبر/كانون الأول، بأحد المتاجر في مدينة ماونتن فيو الأمريكية. وبحسب أحد الشهود فإن عربة التسوق التي كانت لدى زوكربيرغ كانت فارغة، ويبدو بأنه كان قد وصل إلى المتجر قبل فتحه بلحظات. وأضاف الشاهد بأن زوكربيرغ لم يمانع بالتقاط الصور مع الراغبيين، وكان وزوجته طبيعيين ومتواضعين للغاية، بحسب مانقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية. وظهر زوكربيرغ بلباسه المعتاد مرتديا بنطالا غامق اللون وقميصا رماديا تحت سترة غامقة، وهو ما اعتاد ارتداءه.