النفط يرتفع ويتجاوز (70) دولاراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم (الاثنين)، دافعة برنت فوق 70 دولاراً للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق بعد ضربة جوية أميركية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 69.55 دولار في الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 95 سنتاً بما يعادل 1.38% عن تسوية الجمعة. وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 63.77 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتاً أو 1.14% بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ أبريل (نيسان). وتتواصل المكاسب بعد صعود بأكثر من 3% يوم الجمعة، عقب ضربة جوية أميركية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ذلك اليوم، مما زاد المخاوف من تنامٍ للصراع في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل على إمدادات النفط. وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. وأمس (الأحد)، هدد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه. كانت بغداد قد دعت في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضي العراق. وقال ترمب أيضاً إن الولايات المتحدة سترد إذا ردّت طهران على الاغتيال. وقال نوربرت روكر مدير الاقتصادات لدى بنك «غوليوس باير» السويسري: «يضفي الوضعُ الكثيرَ من الضبابية مع محاولات للتنبؤ الجيوسياسي بردود الأفعال. في حين يظل إغلاق مضيق هرمز أمراً مستبعداً جداً. ينطوي التدهور في العراق على مخاطر على المعروض. عادةً ما تكون الجوانب الجيوسياسية قوة مؤقتة في أسواق النفط ونعتقد أنه لا جديد هذه المرة. نرفع توقعاتنا للمدى القريب إلى 65 دولاراً للبرميل، ونُبقي على نظرة محايدة».