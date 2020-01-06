السودان يعلن استعداده للتعاون مع الصومال في مجال صناعة النفط

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، استعدادها لتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف والأعمال الجيولوجية في مجالي صناعة النفط والتعدين وفتح فرص التدريب والتأهيل مع دولة الصومال في اطار التعاون المشترك بين البلدين.

واشار وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، إلى آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والتعدين.

واكد خلال لقائه سفير الصومال بالخرطوم محمد شيخ اسحاق ابراهيم، أزلية العلاقات بين السودان والصومال، وانه تجمعهما روابط متعددة لاسيما وأن السودان من الدول التي ساهمت في استقرار الصومال في اطار التعاون المشترك لدول افريقيا.

بدوره، امتدح السفير دور السودان الطليعي في استقرار ونهضة الصومال، واكد ان علاقات البلدين وطيدة وراسخة منذ القدم، وان السودان كان ومازال يقدم دعمه الغير محدود لمساندة استقرار الصومال في المحافل الدولية، بجانب تعاونه في القضايا الانسانية في مجال الصحة والتعليم وغيرها.

وعبر السفير عن تطلعه ان تشهد الفترة المقبلة مجهودات لتطوير وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، وتبادل الخبرات خاصة وان للسودان تجربة في مجال النفط والتعدين وتدريب الكوادر في هذه المجالات التي تتطلع اليها الصومال في المستقبل القريب.