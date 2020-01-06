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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الإثنين، أن ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السوداني، السبت المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل تويتر “مع الأسف، تأكد غياب ياسين الشيخاوي عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة”.
وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل مع الأفريقي في الدوري المحلي.
ويتطلع النجم الساحلي إلى الثأر لهزيمته على أرضه أمام الهلال السوداني 0-1 في مباراته الماضية بدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة النجم الساحلي تكشف حقيقة إصابة الشيخاوي وغيابه عن لقاء الهلال بامدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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