إدارة النجم الساحلي تكشف حقيقة إصابة الشيخاوي وغيابه عن لقاء الهلال بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الإثنين، أن ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السوداني، السبت المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل تويتر “مع الأسف، تأكد غياب ياسين الشيخاوي عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة”.

وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل مع الأفريقي في الدوري المحلي.

ويتطلع النجم الساحلي إلى الثأر لهزيمته على أرضه أمام الهلال السوداني 0-1 في مباراته الماضية بدوري الأبطال.