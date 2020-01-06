“حزب الله” العراقي يتوعد ترامب بتحويل القاعدة الجوية الأمريكية إلى ركام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت كتائب “حزب الله العراق”: “إذا أصر ترامب على بقاء القوات العراقية في العراق سنحول القاعدة الجوية إلى ركام”.

وقالت كتائب حزب الله في بيان على موقعها الرسمي إن “قرار إنهاء التواجد العسكري الأجنبي يعد انتصارا كبيرا في مسيرة تحرير العراق من الأعداء”.

وأضاف البيان “إن ما تحقق من انتصار كبير يعد خطوة أولى في مسيرة تحرير العراق وتطهيره من رجسِ الأعداء، ولابد من أن تتبعها خطوات مهمة أخرى؛ منها: إغلاق سفارة الشر الأمريكية، وتأييد ما جاء في مضامين رسالة السيد مقتدى الصدر، واعتماد هذه الخطوات في أولويات القوة السياسية والوطنية للمرحلة القادمة.

سبوتنيك