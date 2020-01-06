السعودية تفك حظر (الماشية السودانية)

الخليج 365 :

كشفت وزارة الثروة والحيوانية والسمكية، عن موافقة المملكة العربية السعودية على فك صادر المواشي ودخوله إلى الأسواق السعودية ابتداءً من اليوم، وكشف مدير إدارة المحاجر بالوزارة محمد يوسف في تصريح لـ(آخر لحظة) من الرياض أمس عن فك عملية صادر المواشي بعد اجتماعات مكثفة استمرت ليومين، وقال نبشر الشعب السوداني أولا وأنفسنا ثانيا بعودة عملية الصادر، وأشار إلى الاتفاق على تكوين لجان فنية بين الطرفين للوصول إلى تفاهمات بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة . وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أجرى مباحثات مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبدالله بشر، نوقشت من خلالها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.