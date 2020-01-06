ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين

الخليج 365 :

استقبل ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر إثنين من ناقلات النفط تحملان (89608) طن متري من الجازولين بالإضافة إلى استقبال إثنين من سفن نقل الحاويات.

وتشهد أرصفة الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان حركة مناولة واسعة هذه الأيام لتفريغ شحنات السكر والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي والبضائع العامة التي وصلت إلى الموانئ في منظومة التجارة الخارجية للبلاد.

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وتتواصل بأرصفة الميناء الشمالي عمليات تفريغ (80192) طن من السكر و(56) ألف طن من القمح و(26300) طن من السماد بالإضافة لتفريغ (46240) طن من الذرة.

وتشهد أرصفة الميناء الجنوبي مناولة حاويات الصادر والوارد من وإلى ظهر ثلاث سفن (ناقلات حاويات).

وبدأت إجراءات التخليص لاستقبال سفينة تحمل (25082) طن من السكر واستقبال إثنين من ناقلات النفط تحملان (89608) طن متري من الجازولين بالإضافة إلى استقبال إثنين من سفن نقل الحاويات.