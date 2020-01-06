السودان يصدّر (7) ملايين رأس ماشية سنوياً إلى السعودية

الخليج 365 :

في تطور لافت إستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن في مكتبه بالرياض أمس الأحد، وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبد الله بشر.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإنه جرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية.

وحضر الاستقبال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ،وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د. حمد بن عبد العزيز البطشان، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالإنابة المهندس نايف بن غازي الشمري.

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وكانت المصادر أكدت أن الوفد بحث عملية استئناف تصدير المواشي للسعودية الذي تم تعليقه (قبل 3 شهور) منذ أكتوبر من العام الماضي 2019، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF)، وفق بيان أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. ورجحت مصادر موثوقة في حديثها لـ(التيار) اسئناف صادر الماشية السوداني إلى المملكة خلال أيام حيث اتفق الجانبان على تطوير محاجز الفحص الصحي بصورة تضمن سلامة ماشية التصدير.

وجاءت زيارة الوفد بعد ساعات من التقرير النهائي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الذي أعلنت فيه انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع RVF في السودان، والمؤرخ الأربعاء الماضي 2020/1/2.

يذكر أن حجم استيراد السعودية من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) يصل إلى 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس).