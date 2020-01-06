أردوغان يكشف عن نصيحة قدمها لترامب بخصوص سليماني لكنه لم يسمع لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه نصح نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعدم تصعيد التوتر مع إيران.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع «سي إن إن» و»دي» التركيتين، أمس الأحد، ودعا أردوغان كافة الأطراف إلى ضبط النفس بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعراق.

أضاف: «نراقب عن كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار وسلامة منطقتنا بسبب مقتل سليماني».

أردف: «الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبها».

لفت إلى أن «تركيا وقفت دائما ضد التدخلات الأجنبية في منطقتنا وقمنا بتقييم الهجوم وفق هذا المنظور».

واشار الى انه بلاده تسعى لخفض التوتر الأمريكي الايراني

وفي نفس اللقاء ، أردوغان، أكّد أن تركيا بذلت وتبذل ما بوسعها من أجل خفض التوتر الأمريكي-الإيراني.

تابع: «بكل أسف لم تنجح حتى الآن جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني».

أشار إلى أنه «يجب السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف».

شدّد على أن اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه التحديد من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة، قائلا «قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد».

أفاد بأن «سليماني قتل بعد 4-5 ساعات من محادثة هاتفية بيني وبين ترامب، لقد صدمنا بخبر مقتله فقد كان عملا مدبرا له».