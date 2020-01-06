شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقع السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، عضو البرلمان السابق، أن يتأخر الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني إلى يومين إضافيين- حسب قوله- لحين الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”،يمكن توقع الرد بدقه لكن اعتقد ان العراق سيكون هو الساحة الرئيسية الرد الايراني قد يكون هجوم الكتروني يصيب حواسيب امريكا بعطب يكلفها مليارات اذا سووها وابتعدوا عن الصدام المسلح تصير خيلي خوب “.

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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