أمير قطر يدخل على خط الأزمة ويتخذ هذا الإجراء بعد اغتيال قاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خط الأزمة الإيرانية ـ الأمريكية بعد اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بعملية اغتيال أمريكية، مستهدفا التهدئة لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

الشيخ تميم استعرض مع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الأحداث التي شهدتها بغداد مؤخراً، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس العراقي مع أمير قطر، مضيفة أنه تم خلال الاتصال، “استعراض مستجدات الأوضاع في العراق لاسيما الأحداث الأخيرة، والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد”. المادة السابقة نجم عالمي مشهور يشن هجوما عنيفا على ترامب بعد اغتيال سليماني المقالة القادمة سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله

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