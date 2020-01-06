إسماعيل هنية: جريمة اغتيال سليماني تستحق الرفض والإدانة من كل العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، عملية مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأنها “جريمة نكراء تستحق الرفض والإدانة من كل العالم”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن هنية، خلال مراسم تشييع سليماني، “أتينا من فلسطين المباركة ومن القدس لنقدم التعازي للقائد الخامنئي ولايران الإسلامية باستشهاد القائد سليماني”.

وأضاف “جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني النكراء تستحق من كل العالم الرفض والإدانة والعقوبة”، وذلك خلال مراسم التشييع في إيران.

​وتابع هنية “مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي لن يضعف وسيستمر”.

وأضاف “مشروع المقاومة بأرض فلسطين وفي المنطقة لن يضعف ولن يتراجع والاغتيالات تزيدنا قوة من أجل تحرير القدس”.

كما ذكر أن “سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها هو شهيد القدس”، مؤكدا أن “المقاومة التي انتصرت في لبنان وفي غزة ستنتصر ضد المشروع الصهيوني”.