“لا منتصر في حرب ليبيا”… تركيا تعترف بتفوق خليفة حفتر وتحذر من دخوله طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن “أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها”.

وخلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019، أوضح جاويش أوغلو، أن “الانقلابي خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية”، وذلك حسب وكالة “الأناضول”.

وتابع قائلا: “على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها، وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر”.

وتعليقا على قصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس قبل أيام، قال جاويش أوغلو: “مثل هذه الغارات قد تفتح الطريق لتطورات تؤدي إلى انقسام ليبيا”.

وكان “مركز الطب الميداني والدعم” التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية، أعلن سقوط 30 قتيلا و33 جريحا في قصف استهدف طلبة الكلية العسكرية في طرابلس.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا “من أجل التنسيق والاستقرار”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، أضاف أردوغان أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل “ولكن ليس كقوات محاربة”.

وتابع الرئيس التركي “نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط”.