التربية: ميزانية 2020 تنص على مجانية تعليم الأساس

التاريخ: 06-يناير-2020
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قال وزير التربية والتعليم أ.د.محمد الأمين التوم، إن مجانية تعليم الأساس تنص عليها المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة السودانية، وآخرها عام 2015، مشيراً إلى أن إجازة الميزانية لعام 2020 تنص على مجانية التعليم.
وقال الوزير في تصريح لـ(سونا) أمس، إن أولياء الأمور يقع عليهم دور مهم في تطبيق قرارات الدولة بمجانية التعليم، ويجب عدم دفع أي رسوم حسب موجهات الدولة بمجانية التعليم، وأشار إلى الدولة قررت مضاعفة مرتب المعلم مما يسهم في تحسين وضعه المادي وأن الوزارة ستعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمعلمين لتكون المهنة جاذبة.
وقال الوزير إنه ومن ضمن المقترحات أن أي طالب يحصل على نسبة 70% فما فوق يتم قبوله مجاناً وأي طالب يحصل على نسبة 80% يتم قبوله مجاناً ودعمه بمبلغ (1500) جنيه، إلى أن يتخرج ونضمن له التعيين وهي كلها مقترحات قدمناها لوزارة التعليم العالي لتطوير التعليم أسوة بالدول الأخرى.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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