حمادة صدقي: نفي الدخول في مفاوضات مع نجم الأهلي

التاريخ: 06-يناير-2020
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كشف حمادة صدقي المدير الفني للهلال، حقيقة وجود مُفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي المصري، وقال صدقي في تصريحات إذاعية: “لا تُوجد أيِّ مُفاوضات أو اتصالات باللاعب للحصول على خدماته في انتقالات الشتاء”.
وأضاف: “اقتربنا من ضم رأس حربة من مالي، كما نضع ضمن حساباتنا بعض العناصر المحلية في الدوري السوداني، لبحث إمكانية التعاقُد معها”، وتَحَدّث عن فُرص الفريق في دوري أبطال أفريقيا قائلاً: “المُواجهة القادمة أمام النجم الساحلي
ستكون أكثر صُعُوبةً، ونحلم خلالها بتأكيد اقترابنا من التأهُّل في حال تحقيق الفوز”، وبحسب صحيفة الصيحة تابع: “المُواجهات في دوري الأبطال في غاية الصعوبة والقوة، ولا أفكِّر في مُواجهة الأهلي حالياً، وكل تركيزي فقط على حسم التأهُّل أمام النجم الساحلي وبلاتينيوم”.
يُذكر أنّ الأهلي والنجم الساحلي والهلال يتساوون في رصيد 6 نقاط بالمجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتأهّل الأول والثاني للدور التالي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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