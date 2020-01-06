المريخ يتعاقد مع وليد وثنائي الأمل ويترقب مصري وكاميروني

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تعاقد المريخ بصورة رسمية عصر ومساء أمس مع لاعبين لتدعيم خط دفاعه، حيث ضم الأحمر إلى صفوفه الظهير الأيمن وليد حسن الذي كان ينشط لسنوات عديدة في الدوري الليبي حيث لعب للمحلة ثم اتحاد مصراته، وجاء تعاقد المريخ مع وليد لمدة عام ونصف العام.. مساءً.

وضم المريخ إلى صفوفه مدافع الأمل عطبرة مطلق السراح جدو كومر بعقد لمدة ثلاث سنوات كما ضم المريخ نجم وسط الأمل أبوالقاسم عبدالمتعال لذات المدة.. وبحسب ما تحصلت عليه صحيفة الصيحة، فإن المريخ يترقب استقبال صانع العاب مصري ومدافع كاميروني خلال الساعات لاخضاعهما للكشف الطبي تمهيداً لضمهما للكشوفات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)