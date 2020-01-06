الديبة: أخشى على الهلال من مُواجهة النجم

كَشَفَ المدرب محمد محيي الدين (الديبة)، عن قلقه الكبير تجاه إعداد الهلال لمواجهة النجم الساحلي في الأندية الأبطال المقررة السبت القادم، وأشار وبحسب صحيفة الصيحة إلى أنّ الارتباك الفني الذي صاحب التدريبات يَعُود لغياب ثقافة

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الإدارات واللاعبين، والدليل في ذلك الغيابات التي صَاحبت الإعداد منذ عَودة الفريق من تونس، وانشغاله بفترة التسجيلات وتجديد عُقُودات اللاعبين التي صرفتهم عن الاستعداد للمُواجهة القادمة، وأكد الديبة الذي كان يتحدث لقناة الملاعب

الرياضية أمس أنه قلق جداً من هذا الارتباك ويخشى على الهلال من عواقبه التي ستنعكس على الفريق داخل الملعب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)