المذيع عمار أبو راس: تم ضربي (بونيه) من جماعة مجهولة حتى فقدت الوعي..!

أكد المذيع بقناة الملاعب عمار أبو راس أنه شرع في فتح بلاغ ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب أمام منزله بالخرطوم صبيحة الاحتفال بالسنة الجديدة.

وأوضج عمار لمصادر: (لقد تحدثت عن الشهيد الأستاذ أحمد الخير والحكم الذي تم على القتلة بأن العدالة تحققت في مقدمة برنامجي (استديو الملاعب) وبعدها واصلت في تقديم برنامجي الرياضي كالعادة وحوالي الساعة العاشرة صباحاً كنت في طريقي للمنزل بالخرطوم ٣ وقبل دخولي وأنا أقف أمام المنزل سمعت شخصاً يناديني باسمي (عمار) وكان الشارع خالياً من المارة وعندما التفت للوراء تفاجأت بشخص يضربني (بونيه) في وجهي ولم أتبين غير أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص ضربوني ضرباً مبرحاً حتى فقدت الوعي ثم هربوا.

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وتم نقلي إلى المستشفى لإسعافي إلا انه لم يتم القبض على أحد من الجناة والحمد لله الآن أنا بخير بعد أن تلقيت العلاج وبدأت في إجراءات البلاغ).

الجدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني، أن عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للمذيع عمار أبو راس متعاطفين معه بعد الاعتداء عليه بالضرب وهم يدعون له بعاجل الشفاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)