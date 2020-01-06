(نقطة) بالعملة الأجنبية تتسبب في إنهاء حفل بدولة عربية

تسببت نقطة في إنهاء حفل زواج لإحدى الأسر السودانية المقيمة بدولة عربية. Advertisements وتعود التفاصيل إلى أن أحد أفراد الأسرة قام برمي النقطة على المطربة إلا أن أحد المعازيم الذي كان في حالة (سُكر) قام بالهجوم على النقطة وحاول أحد العازفين منعه إلا أن الأمر تطور الى اشتباك بالأيدي، فما كان من أفراد الأسرة بحسب صحيفة السوداني، إلا أن قاموا بإنهاء الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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