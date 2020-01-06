التاريخ: 06-يناير-2020
194 مشاهدة
توقّع موقع “إيست افريكا” الجنوب أفريقي من وصول سعر الدولار مقابل الجنية السوداني إلى (120) جَنيهاً حال أرجأت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سياسة رفع الدعم عن المحروقات إلى أبريل.
وقال الموقع إنّ تأخير رفع الدعم حتى أبريل وأغسطس (كما اقترحت الحكومة) ستكون له آثارٌ اقتصاديةٌ سيئة للغَاية لأنّه حَال لم يتم رفع الدعم سيصل سعر صرف الدولار إلى (120) جنيهاً سُودانياً.
وحذّر المَوقع بحسب صحيفة الصيحة، من انهيار الميزانية حَال لم يتم رفع الدعم الكلي عن المَحروقات، وقال إنّ الحكومة الانتقالية في السودان تسير على حبلٍ مشدودٍ لأنّها تسعى لإنعاش الاقتصاد المُتداعي، بينما تحمي المُواطنين من صدمات التضخُّم من خلال الإعانات، وأشار إلى أنّ انهيار الميزانية سَيجعلها مُضطرةً لاتّخاذ قرار رفع الدعم بالرغم من الرفض الشعبي له من أجل إنعاش الاقتصاد المُحتضِّر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر موقع دولي: حكومة حمدوك مُجبرة على رفع الدعم عن المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.