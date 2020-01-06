تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين في حاويات المخدرات

مازالت محكمة بحري الخاصة بالإرهاب تواصل جلسات محاكمة المتهمين في حاويات المخدرات الشهيرة .

وكشف المتحري المقدم عباس أحمد التابع لإدارة التحقيق الجنائي تفاصيل التحريات ، حيث كان السرد لأقوال المتهمين مفصلاً في مايقاربه المئة وخمسين صفحة ، بجانب ماقدمه من مستندات إتهام .

وقد كشف المتهم الأول سوري الجنسية عن تورط ضابط في رتبة رفيعة بإحدى الوحدات العسكرية ، مشيراً لشخص آخر سعودي الجنسية كان وسيط عندما تم من خلال الإتفاق معه على إستئجار مستودع بعد الحصول على الحاويات من منطقة سوبا التي تم شراؤها بمبالغ مالية كبيرة .

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ووضح أن العملية تمت في عدد من مناطق السودان الى أن وصلت نهر النيل ، ومن ثم تخزين المخدرات بمنطقة غرب أم درمان .

وبحسب صحيفة الدار ، سوف تواصل المحكمة غداً بواسطة المتحري إكمال سرد إفادات المتهم الرابع ومناقشة المتحري من قبل هيئة الدفاع وسماع الشاكي محمد أحمد الطيب والبلاغ مدون تحت المادة 17 مقرونة مع المواد 20/40 المتعلقة بشبكة عصابات عالمية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )