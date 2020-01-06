شكر الله: (في السنة دي لازم اتغير)

قال الفنان الشاب شكر الله عز الدين ان هذا العام هو عام التغيير الحقيقي، والعام الذي ستتحق فيه كل الطموحات الوطنية باذن الله.

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وأضاف شكر الله بحسب صحيفة آخر لحظة: انه حرص على استهلالية هذا العام باغنية جديدة باسم “في السنة دي لازم اتغير”، صاغ كلماتها ولحنها الشاعر والملحن امجد حمزة الذي سبق ان قدم له مجموعة من الاغنيات، وتمنى شكر الله في ختام حديثه ان تنال الاغنية اعجاب الجمهور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)