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محمد عيسى يشعر بالفخر

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Samira Yousif 0 تبليغ

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محمد عيسى يشعر بالفخر

 

كشف الفنان الشاب محمد عيسى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته اغنيته الوطنية “الاستقلال”، التي كتبها الشاعر الكبير اسحق الحلنقي ولحنها الملحن المعروف عماد يوسف.

 

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وقال عيسى بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الاغنية هي بداية لاغنيات قادمات خلال هذا العام تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين، من بينهم الحلنقي الذي يفخر بالغناء من كلماتهوان يكون الغناء وطنياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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