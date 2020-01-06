كشف الفنان الشاب محمد عيسى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته اغنيته الوطنية “الاستقلال”، التي كتبها الشاعر الكبير اسحق الحلنقي ولحنها الملحن المعروف عماد يوسف. Advertisements وقال عيسى بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الاغنية هي بداية لاغنيات قادمات خلال هذا العام تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين، من بينهم الحلنقي الذي يفخر بالغناء من كلماتهوان يكون الغناء وطنياً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عيسى يشعر بالفخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.