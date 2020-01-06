ملاذ تغني في المسرح الروماني

تستعد نجمة كورال كلية الموسيقى والدراما ملاذ غازي لاحياء حفل جماهيري كبير للجالية السودانية بقطر، وذلك مساء يوم الثامن من يناير الجاري بالمسرح الروماني بالدوحة. ويجيء الحفل ضمن احتفالات الجالية بعيد الاستقلال والعيد الاول لثورة ديسمبر المجيدة
ملاذ احيت بحسب صحيفة آخر لحظة الايام الفائتة مجموعة من الحفلات بالخرطوم ومدن اخرى، كما شاركت في الحفل الذي احياه الكورال بالاضافة للمشاركة في الاغنيات التي صورها مؤخراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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