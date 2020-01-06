إغلاق سوق الإطارات الأربعاء المقبل

قررت لجنة المقاومة بسوق الإطارات، تنظيم وقفة احتجاجية، دعماً لقرار وزير الصناعة والتجارة، القاضي بمنع التجار الأجانب والمتجنسين منهم من مزاولة التجاره أو حتي الوجود في الأسواق، وقال رئيس شعبة الإطارات الأسبق قاسم الصديق في حديثه أمس بحسب صحيفة السوداني، إن الوقفة ستنظم الأربعاء المقبل، وستشهد تعليق لافتات على الشوارع الرئيسية المحيطة بالسوق.

وكذلك مخاطبات توضح أبعاد السير في إجراءات تنفيذ القرار، وللتعريف أكثر بأهمية قرار وزارة الصناعة والتجارة ولفت الأنظار إليه ودعمه من قبل الشعب السوداني.

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موضحاً أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو صدر دون تحديد آلية خاصه بتنفيذه، حيث ما يزال التجار الأجانب يزاولون الاستيراد والبيع في السوق المحلي، واعتبر استمرارهم في العمل تحدياً واضحاً للقرار، منوهاً إلى ممارساتهم غير المقبولة في شراء العملات الصعبة والرخيص من الاطارات الصينية، غير مبالين باحتياجات المستهلك السوداني في الحصول علي إحتياجاته المعينة من الاطارات، مشيراً إلى أن الوقفة الإحتجاجيه ستقام في باحة السوق مع إقفال لكامل السوق، وذلك يوم الأربعاء المقبل منذ الصباح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)