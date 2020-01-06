أبرزها السُكر زيادات جديدة في أسعار السلع بالأسواق

الخليج 365 :

كشفت جولة قامت بها (السوداني) امس، عن حدوث زيادات في اسعار بعض اصناف السلع السلع الاستهلاكية وركود حاد بالاسواق، وعزا بعض التجار الزيادة لنهاية السنة وارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الاخيرة، إحجام بعض الشركات عن البيع خوفا من الخسارة.

وقال تاجر سلع بالتجزئة بمحلية شرق النيل محمد الجاك لـ(السوداني) امس، إن كل السلع شهدت زيادة في الاسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة لارتفاع سعر الصرف وركود حاد بالاسواق، مبينا أن سعر جوال السكر المستورد بالسوق قفز (2,70) جنيه بدلا عن الفي جنيه، مشددا على انهم كتجار لايعرفون اسباب الزيادة سواء أكانت حقيقة ام مضاربات، منوها إلى أن سعر عبوة زيت الفول (36) لتر قفزت إلى الفي جنيه بدلا عن (1,850) جنيه، متوقعا استمرار الزيادة مع استمرار الوضع الحالي وعدم الرقابة وضبط الاسواق.

واوضح رئيس شعبة تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله، أن بداية كل عام يقوم التجار باجراء عمليات اغلاق الحسابات و”جردها”، وارجع ارتفاع الاسعار نتيجة تأثرها بسعر الصرف وخاصة السلع المستوردة، وتابع : يجب على الحكومة ايقاف استيراد السلع “البذخية” والتي تهدر اموال خزانة الدولة، والاهتمام اكثر بالسلع المحلية والصناعة المحلية لتوفير النقد الاجنبي، مضيفا أن سعر الالبان عبوة (2) كيلو وربع قفز نحو(2,700) جنيه، بدلا عن (2,200) جنيه، اما كرتونة العدس زنة (8) كيلو فقفزت لـ(800) جنيه من (400) جنيه وبلغ سعر الكيلو (80) جنيه.

واكد تاجر سلع بالخرطوم الهادي أحمد، ارتفاع بعض اصناف السلع الاستهلاكية بالاسواق نتيجة لارتفاع سعر الصرف، مبينا أن سعر دقيق سيقا قفز (470) جنيه بدلا عن (444) جنيه، مشيرا إلى أن السوق يعاني من الركود الحاد وضعف القوة الشرائية.