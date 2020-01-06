خطة إستراتيجية لسلامة الصادرات السودانية

الخليج 365 :

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن خطة استراتيجية في مجال الزراعة البستانية من اجل صحة وسلامة الصادرات السودانية، وذلك من خلال قيام ورش عمل تدريبية مكثفة لمكافحة الحشرات والسيطرة، وذلك بتنفيذ برامج المراقبة والكشف الدوري.

وقال وكيل الوزارة محمد علي عبدالله، في تصريح صحفي امس، إن المشروع يشمل الدعم الفني والمؤسسي وتبلغ تكلفته 2,2 مليون يورو، تم توظيفها لبناء القدرات الإنتاجية لبعض الوزارات والمؤسسات، وذلك بغرض ضمان سلامة الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج، وتحقيق الطفرة في صادرات الفاكهة، خاصة صادر المانجو، منوها إلى تسليم معمل متكامل للاصابات الحشرية، وتوفير المحاليل الجاذبة لمسح ومكافحة الحشرات، وعلى وجه الخصوص ذبابة الفاكهة.