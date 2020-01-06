مشروع بـ(50) مليون دولار للاستثمار في أسماك (خيار البحر)

الخليج 365:

استعرض وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د.عادل فرح ادريس، امكانية فرص تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار في الانتاج السمكي للتوسع، حول مشاريع الاستزراع المائي في المياه المالحة في السودان، واعلن خلال اجتماعه امس بالخبير الامريكي في مجال الاسماك، نولان روبرت، عن رغبته في استقطاب فرص لادخال عمليات ناجحة لانواع سمك (خيار البحر)، وذلك من خلال تطوير مشاريع الاستزراع المائي عبر تقنيات جديدة لتربية هذه النوعية من الاسماك، على ساحل البحر الاحمر باعتبارها التجربة الثانية في العالم بعد جزر المالديف، وتطبيقها واقعيا لما يملكه السودان من امكانيات متاحة، واستراتيجيات مؤسسة في مجال الموارد المائية، وقال في تصريح صحفي، إن الوزارة ابوابها مشرعة لتنفيذ مثل هذه المهام، وتسعى لتسهيل كل الاجراءات المتعلقة بالدراسة الاولية للمشروع، بغرض المساهمة في الانتاج الكامل في مجال الصادر، منوها إلى أن المشروع يعمل بتكلفة قدرها ٥٠ مليون دولار، وله دور فعال في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق السودان، بما يسهم في رفع مستوى التغذية و توفير فرص عمل، ومحاربة الفقر واستقرار سبل كسب العيش بمنطقة البحر الاحمر.

ويشار إلى أن الخبير سيقوم بزيارة لولاية البحر الاحمر للتعرف اكثر على طبيعة المنطقة ونوعية هذه الاسماك، والوقوف على الفرص الاستثمارية.