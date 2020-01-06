إرتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بعض صاغة الذهب بالخرطوم لـ(السوداني) امس، عن ارتفاع غير مسبوق في جرام الذهب، نتيجة لارتفاع اوقية البورصة العالمية نحو (1,550) دولار، بدلاعن (1,489) دولار بما أثر على الجرام المشغول بمحلات العرض حيث قفز نحو (4,100) جنيه لعيار (21) جرام بدلا عن (3,900) جنيه، وقال صائغ الواثق محمد صاحب مجوهرات بعمارة الذهب، إن الزيادة جاءت لارتفاع اوقية البورصة العالمية، مبينا أن جرام سعر الذهب (المكسور) بلغ (3,650) جنيه، منوها إلى ضعف القوة بسبب ارتفاع الاسعار، وحدوث حراك نشط في شراء الذهب الخام لغرض التصدير.

وطالب الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال، حكومة الفترة الانتقالية، بوضع قوانين رادعة للمهربين واغلاق الحدود، حفاظا على الذهب واستقرار الاقتصاد، وقال في حديثه لـ(السوداني) أمس إن البلاد في حاجة ماسة “للذهب حتى ولو كان نصف جرام “، مبينا أن بنك السودان المركزي توقف عن عملية شراء الذهب من المعدنين وتركها لشركات التصدير، مشيرا إلى أن سعر الجرام بلغ (4,200) جنيه للذهب المشغول، اما سعر الخام فبلغ (3,625) جنيه.