إرتفاع في اسعار السيارات بنسبة 10% بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يشهد سوق السيارات هذه الأيام ارتفاعاً طفيفاً بسبب ارتفاع الدولار ورسوم الجمارك بجانب سعي بعض من التجار لزيادة الأسعار لكسر الكساد الذي ساد الأسواق الفترة الماضية، إضافة إلى توفر السيولة في السوق سواء كاشاً أو شيكات مقارنة بالعام المنصرم 2019 الذي كانت فيه محاذير وخوف من عمليات الشراء والبيع بسوق السيارات بسبب الوضع غير المستقر بالبلاد.

من ناحية الاقتصاد المتذبذب من حين لآخر (الصيحة) أجرت بعض الاستطلاعات في سوق السيارات لمعرفة اتجاه الأسعار، والتقت بالتاجر حمزة أبكر يعقوب، وقال إن سوق السيارات هذه الأيام فيه نوع من الحراك وانتعاش في حركة البيع والشراء خاصة بعد دخول العام الجديد.

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وكان التجار متخوفين من الميزانية العامة الجديدة، ولكن جاءت بدون أي تأثير في سوق السيارات، كاشفاً عن ارتفاع طفيف في سوق السيارات بنسبة 7 إلى 10% بسبب مواصلة الدولار الارتفاع بجانب ارتفاع رسوم الجمارك بميناء بورتسودان.

وعزا الزيادة في أسعار السيارات إلى ارتفاع الدولار والجمارك وأسعار السلع في الأسواق، مشيراً إلى توفر القوة الشرائية وانتعاش العرض والطلب. وقال: هناك تجار خزنوا أموالاً من السنة الماضية، والآن بدأوا بشراء السيارات.

وبلغ سعر سيارة البيرنل من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه الآن، والكليك من 600 إلى 750 ألف جنيه والبكاسى موديل 2013 و2014 من 2 مليار إلى 2 مليار ونصف المليار جنيه، والاكسنت من 600 إلى 700 ألف جنيه، وتوقع مزيدا من الارتفاع في أسعار السيارات حال واصل الدولار الارتفاع في السوق الموازي.