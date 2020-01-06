المشاكل تحاصر الاهلي شندي والهلال يفاوض مزمل وكردمان

الخليج 365 : تعرض الاهلي شندي لمشاكل وهزة عنيفة خلال الفترة الاخيرة تسببت في افقاد الفريق للاعبين مهمين على رأسهم ابراهيم النسور ومؤين عابدين وقبلهم فارس وهناك لاعبين انتهي عقدهم لم يمدد لهم النادي وكشف مصدر مقرب أن الهلال قطع شوطا بعيدا في حسم صفقة انتقال المهاجم ياسر مزمل وكردمان لصفوفه.

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