السودان يبدي الرغبة في الانضمام لبنك التنمية الاسلامي

الإثنين 6 يناير 2020 كتب اخبار الخليج 365- وكالات التقى وزير المالية، إبراهيم أحمد البدوي بالخرطوم أمس، وفد بنك التنمية الإسلامي الذي يزور السودان حالياً برئاسة مدير علاقات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا موسى سيلا.

Advertisements وأكد البدوي خلال رغبة بلاده الانضمام لمجموعة دول النخبة لدى بنك التنمية الإسلامي. وأضاف أن السودان مؤهل لإدراجه في هذه القائمة، نظراً لموقعه في محيط الإقليم. وقال وجود السودان على البحر الأحمر، يمكن ربط اقتصاده مع اقتصاديات الدول المغلقة، ابتداءً من غرب إفريقيا مروراً بدولة جنوب السودان وأثيوبيا لتطوير الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للبلاد.

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