إغلاق سوق الإطارات الأربعاء المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قررت لجنة المقاومة بسوق الإطارات، تنظيم وقفة احتجاجية، دعما لقرار وزير الصناعة والتجارة، القاضي بمنع التجار الاجانب والمتجنسين منهم من مزاولة التجاره او حتي الوجود في الاسواق، وقال رئيس شعبة الاطارات الاسبق قاسم الصديق في حديثه امس لـ(السوداني) إن الوقفة ستنظم الاربعاء المقبل، وستشهد تعليق لافتات على الشوارع الرئيسية المحيطة بالسوق، وكذلك مخاطبات توضح ابعاد السير في اجراءات تنفيذ القرار، وللتعريف اكثر بأهمية قرار وزارة الصناعة والتجارة ولفت الانظار اليه ودعمه من قبل الشعب السوداني، موضحا أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو صدر دون تحديد آلية خاصه بتنفيذه، حيث ما يزال التجار الاجانب يزاولون الاستيراد والبيع في السوق المحلي، واعتبر استمرارهم في العمل تحديا واضحا للقرار، منوها إلى ممارساتهم غير المقبولة في شراء العملات الصعبة والرخيص من الاطارات الصينية، غير مبالين باحتياجات المستهلك السوداني في الحصول علي احتياجاته المعينة من الاطارات، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجيه ستقام في باحة السوق مع إقفال لكامل السوق، وذلك يوم الاربعاء المقبل منذ الصباح.