وزير المالية يوجه بتنفيذ الميزانية بكل بشفافية

الخليج 365 :

وجه وزير المالية إبراهيم البدوي، اداراته العامة بتنفيذ ميزانية 2020م بكل شفافية وعدل بتكوين لجنة جديدة اشرافية بالوزارة تعمل على تقييم الهيئات والمؤسسات الاقليمية تجاه السودان، ووجه مدراء الإدارات العامة والوحدات بالوزارة بغرض تجويد الاداء ومعالجة الآثار السالبة التي تعيق عمل الوزارة، ودعا إلى إحكام الوعي التام لمدراء الإدارات والجهات الفنية التي تعمل في تنفيذ ميزانية العام المالي الجديد، بكل شفافية وعدل وفق ما خطط لها، وقال في تصريح صحفي امس، إن العمل يكون وفق التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المالية تجاه مؤسسات الدولة والعمل بموجهات وضوابط الخزانة الواحدة، بإحكام مع الجهات ذات الصلة، واضاف: لابد أن نعمل سويا لمواجهة التحديات التي تجابه وزارة المالية، في ظل معالجات الاختلال والانحراف الاقتصادي والسعي في خفض التضخم في حد أقصى، مشيرا إلى الالتزام بمهام ومتطلبات الوزارة للمضي قدما في مسيرة ثورة البلاد.