مصرع مسن محترقاً داخل منزله بالثورة

التاريخ: 06-يناير-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى مسن احتراقا اثناء تواجده داخل منزله بالحارة الرابعة بمدينة الثورة بشمال ام درمان وذلك عندما شاهد جاره آثار ألسنة اللهب متصاعدة من منزل جاره، وذلك اثناء تحركه لاداء صلاة الصبح. Advertisements وقال الرجل في اقواله لشرطة المهدية بحسب صحيفة آخر لحظة انه يعرف ان المرحوم يبلغ من العمر 81 عاماً ويعيش لوحده بعد تقاعده للمعاش، واثناء تحركه متجها للمسجد لاحظ النار تشتعل داخل المنزل وعندما تقصي الامر وجد المرحوم متفحماً ووصل لمكان الحادث ونقل الجثة للمشرحة للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة فيما باشرت تحرياتها لمعرفة الاسباب التي ادت لاندلاع الحريق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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