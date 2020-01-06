مقتل رجل على يد طالب بامبدة

التاريخ: 06-يناير-2020
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شهدت امبدة تفاصيل جريمة قتل بشعة، لقى فيها رجل حتفه على يد طالب تسلل اليه داخل منزله وسدد له عدة طعنات اودت بحياة الرجل قبل ان يفقر الطالب من مسرح الجريمة.
وعزا المتهم الذي المتهم الذي اوقف من قبل الشرطة فعلته بان القتيل على علاقة مع والدته، وانه سبق وان حذره من مغبة تلك العلاقة، وحسب التحقيقات بان الشاكي والد القتيل قد ابلغ الشرطة عن تسلل المتهم لغرفة والده القريبة من باب الشارع والاعتداء عليه بسكين واصابه على صدره، مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة بانه شاهد المتهم اثناء خروجه من الغرفة يحمل سكيناً ملطخة بالدماء، وعندما دخل على والده وجده يسبح في دمائه، وتحركت الشرطة لمكان الحادث، ونجحت في القبض على المتهم في العشرينيات من عمره، وضبطت معه السكين التي يعتقد بانها استخدمت في الجريمة ليعترف الطالب بتنفيذه الجريمة، وقال ان القتيل على علاقة مع والدته مما اغضبه ودفعه لقتله.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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