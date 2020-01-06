مواطن ينهي حياة صديقه بزجاجة بأم درمان

التاريخ: 06-يناير-2020
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تحقق شرطة الفتح 2 في البلاغ المدون تحت طائلة القتل العمد ، بعد أن أقدم شاب على ضرب صديقه بزجاجة على رأسه وأرداه قتيلاً في الحال .
على خلفية ذلك تم إبلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي .
وبأورنيك جنائي صادر من النيابة وأمر تشريح تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .
وبحسب صحيفة الدار ، تم تدوين بلاغ تحت المادة 130من القانون الجنائي القتل العمد وألقت الشرطة القبض على المتهم والذي أقر بإرتكابه للجريمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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