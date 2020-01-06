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مواطن ينهي حياة صديقه بزجاجة بأم درمان

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 06-يناير-2020

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مواطن ينهي حياة صديقه بزجاجة بأم درمان

تحقق شرطة الفتح 2 في البلاغ المدون تحت طائلة القتل العمد ، بعد أن أقدم شاب على ضرب صديقه بزجاجة على رأسه وأرداه قتيلاً في الحال .

على خلفية ذلك تم إبلاغ الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي .

وبأورنيك جنائي صادر من النيابة وأمر تشريح تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

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وبحسب صحيفة الدار ، تم تدوين بلاغ تحت المادة 130من القانون الجنائي القتل العمد وألقت الشرطة القبض على المتهم والذي أقر بإرتكابه للجريمة .

 

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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