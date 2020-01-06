مصرع شاب على يد والده

انهى رجل حياة ابنه متعمداً بتسديد طعنات قاتلة لابنه في مناطق متعددة في جسده بسكين كان يحملها الاب المتهم تحت طيات ملابسه، وذلك عندما احتدم النقاش بين الاب المتهم وابنه المجني عليه وذلط داخل منزلهما بضاحية دار السلام بغرب ام درمان.

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وقالت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، فان الابن لفظ انفاسه الاخيرة متأثراً بطعنات والده حيث تلقت الشرطة بلاغاً من مواطن كان في موقع الجريمة وعلى الفور تحركت الشرطة نحو مسرح الحادث لتقصي الحقائق، واتخذت الاجراءات اللازمة وتم القبض على المتهم وبحوزته السكين اداة الجريمة وعليها آثار دماء القتيل، والتي تم تحريزها كمعروضات على ذمة القضية، وتم تدوين بلاغ في مواجهة الاب وما زالت الشرطة تحقق في تفاصيل الجريمة لمعرفة دوافعها، تم وضع الاب رهن الحبس على ذمة القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)