اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وفد مجلسي السيادة والوزراء يعود إلى الخرطوم قادماً من الجنينة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-يناير-2020

6 مشاهدة

وفد مجلسي السيادة والوزراء يعود إلى الخرطوم قادماً من الجنينة

عَاد إلى الخرطوم مساء أمس، قادماً من الجنينة حاضرة غرب دارفور، وفد اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد زيارة للولاية امتدّت لخمسة أيام، تم خلالها التوصُّل لاتفاقٍ بوقف العدائيات بين الأطراف المُتنازعة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المُؤسفة بالمدينة.

Advertisements

 

وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، وزراء مجلس الوزراء، والثقافة والإعلام، وديوان الحكم الاتحادي، وعدد من المسؤولين بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد مجلسي السيادة والوزراء يعود إلى الخرطوم قادماً من الجنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا