وفد مجلسي السيادة والوزراء يعود إلى الخرطوم قادماً من الجنينة

عَاد إلى الخرطوم مساء أمس، قادماً من الجنينة حاضرة غرب دارفور، وفد اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد زيارة للولاية امتدّت لخمسة أيام، تم خلالها التوصُّل لاتفاقٍ بوقف العدائيات بين الأطراف المُتنازعة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المُؤسفة بالمدينة.

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وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، وزراء مجلس الوزراء، والثقافة والإعلام، وديوان الحكم الاتحادي، وعدد من المسؤولين بالدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)