التاريخ: 06-يناير-2020
4 مشاهدة
قال رئيس تجمُّع قِوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر، إنّ تقسيم سَير التفاوُض لمسارات في صالح التّفاوُض، رغم أن كل الأطراف تُفاوض طرفاً واحداً هو الحكومة.
وأفاد حجر لمصادر بجوبا، بأنّ هذه الجولة من أطول الجولات، لكنها مثّلت الجولة الفعلية لبداية القضايا، وأوضح أن الاتفاق على الفترة الانتقالية تم بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتّغيير وهم ليسوا طرفاً فيها، وألمح لإمكانية تمديدها لأسبابٍ كثيرة، واعتبر أنّ نهاية الحرب في السودان تتوقّف على جدية الأطراف، واتّهم حجر عدداً من أعضاء “الحُرية والتّغيير” بعدم الرغبة في تحقيق السلام واعتبر هذا هو المُهدِّد الوحيد، ووصف ذلك بعقلية النظام السابق، وأنّ “الحُرية والتّغيير” الآن ترتكب جرماً أكبر من الذي ارتكبه المؤتمر الوطني بحق السودان، وأوضح حجر أنّ تعليق “مسار دارفور” له أسبابه وسيتم استئنافه بمُجرُد زوال الأسباب.
وحول مطالب حركة الحلو بعلمانية الدولة، قال حجر بحسب صحيفة الصيحة، هذا موقفٌ يخصهم كحركة، وأضاف بأنّ العلمانية طرح موجود في كل الدساتير، ولكن مفهومها كمصدر للتشريع فيه شركاء كثر ولا يُمكن لأيِّ طرف فرضه على الآخر، ومكانها المؤتمر الدستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر حجر : أعضاء بـ”الحرية والتغيير” لا يرغبون في تحقيق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.