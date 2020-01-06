عبد الله البشير يخضع للتحقيق بنيابة الفساد في مُخالفات أراضٍ وعقارات

خُضِع عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير أمس، للتحقيق في نيابة الفساد والتّحقيقات المالية، على خلفية تجاوُزات في الأراضي والعقارات.

وأبلغت مصادر، بأنّ النيابة أجرت تحريات استمرّت ساعاتٍ مع شقيق البشير وزوج شقيقته “نور الدائم”، وحضرا إلى مقر النيابة من سجن كوبر.

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وكانت نيابة الأراضي بحسب صحيفة الصيحة، بدأت التحقيق معهما قبل إحالة النائب العام الملف المُتعلِّق بمُخالفات الأراضي لنيابة الفساد.

ودوّنت نيابة الفساد، بلاغاً في مُواجهة شقيق البشير وزوج شقيقته “نور الدائم” في مُخالفات تتعلّق بالأراضي، كما نفّذت النيابة إجراءات تحري وتحقيق مع مجموعة مدينة البشير الطبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)