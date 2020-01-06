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تعرض فتاة لحادثة اغتصاب ليلة رأس السنة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-يناير-2020

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تعرض فتاة لحادثة اغتصاب ليلة رأس السنة

 

كشفت فتاة عن تعرضها لعملية اغتصاب على يد شابين من ابناء منطقتها، وذلك عندما عادت الفتاة المجني عليها من مشاركتها في الاحتفال باعياد السنة بمنزل جارتها بامبدة.

 

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وكشفت الفتاة في اقوالها لشرطة  جنوب امبدة بانها كانت تحتفل برأس السنة مع صديقاتها وخرجت بعد منتصف الليل متوجهة الى منزلها في الطريق اعترضها احد المتهمين وقام بضربها وقادها لمنزل شريكه وتناوبا في اغتصابها، وقامت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة بنقل الفتاة الى المستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب واكد في تقريره حادثة الاعتداء عليها وارشدت الفتاة الشرطة على الشابين اللذين نفذا الجريمة في حقها. لتأمر النيابة بتوقيفهما وتوجيه الاتهام لهما.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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