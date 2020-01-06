تعرض فتاة لحادثة اغتصاب ليلة رأس السنة

كشفت فتاة عن تعرضها لعملية اغتصاب على يد شابين من ابناء منطقتها، وذلك عندما عادت الفتاة المجني عليها من مشاركتها في الاحتفال باعياد السنة بمنزل جارتها بامبدة.

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وكشفت الفتاة في اقوالها لشرطة جنوب امبدة بانها كانت تحتفل برأس السنة مع صديقاتها وخرجت بعد منتصف الليل متوجهة الى منزلها في الطريق اعترضها احد المتهمين وقام بضربها وقادها لمنزل شريكه وتناوبا في اغتصابها، وقامت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة بنقل الفتاة الى المستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب واكد في تقريره حادثة الاعتداء عليها وارشدت الفتاة الشرطة على الشابين اللذين نفذا الجريمة في حقها. لتأمر النيابة بتوقيفهما وتوجيه الاتهام لهما.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)